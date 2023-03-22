В расписание речной переправы "Самара - Подголятино" внесли изменения

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Изменилось расписание речных судов из Самары в Подголятино. Об этом сообщили в Самарском речном пассажирском предприятии.

Изменения в расписании начали действовать сегодня, 22 марта. Теперь рейсы из Самары отходят в 6:00, 7:30, 11:00 (с заходом на Проран), 14:00, 17:30 (с заходом на Проран) и 19:00. Из Подголятина суда идут обратно в 6:45, 8:15, 12:00, 18:15 и 19:45.



Отмечается, что в интервалах движения могут произойти изменения. Причина – гидрометеорологические условия и пассажиропоток.



В этом году открыть переправу получилось намного раньше. В 2022-м первый рейс "Самара-Подголятино" отправился только в апреле. Такая возможность появилась благодаря ранней весне, которая бьет температурные рекорды многолетней давности, пишет Сова.