В первом квартале 2021 года спрос на аренду машиномест в Самаре вырос в 2 раза

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По итогам I квартала 2021 г. зафиксировано существенное повышение интереса к сегменту машиномест по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: в 2 раза на рынке аренды и в 1,4 раза — в категории купли-продажи, ообщает Авито.

Спрос на гаражи также увеличился в этот период — +19% на их покупку и +24% на аренду. При этом в I квартале был отмечен рост количества объявлений о продаже машиномест на 8% и об аренде — на 25% год к году. Средняя по стране цена покупки поднялась на 8% в обоих сегментах (I кв. 2021 г. к I кв. 2020 г.): гараж можно было приобрести за 270 000 рублей, а машиноместо — за 650 000 рублей за объект. Арендные ставки выросли для гаражей на 13% и составили в среднем 4 500 рублей за объект в месяц. Стоимость машиномест, в свою очередь, осталась на уровне прошлого года — 5 000 рублей за объект в месяц. В Самаре спрос на аренду машиномест вырос в 2 раза, а на покупку — на 20%, в то же время интерес к аренде гаражей повысился на 19%, а к их приобретению — снизился на 2%.

Помимо обеспечения легального статуса гаражей, высокий спрос поддерживается потребностью россиян в парковочных пространствах в условиях плотной застройки и нехватки мест для стоянки. Борьба со стихийным паркингом приводит к расширению платных зон, которые уже действуют в ряде российских городов (Санкт-Петер­бурге, Воронеже, Белгороде, Рязани, Туле, Калуге, Твери, Нижнем Новгороде, Казани, Перми, Красно­даре, Ставро­поле, Ростове-на-Дону, Екатерин­бурге, Тюмени, Курске, Сочи, Красно­ярске, Сева­стополе, Ярославле, Чебоксарах, Ново­сибирске и Махачкале) и планируются в Омске, Волго­граде, Самаре, Челябинске, Астрахани и Ульяновске. Кроме того, в последние годы набирают популярность проекты, построенные в соответствии с новой концепцией «двор без машин», проживание в которых без владения собственным гаражом или машиноместом становится все более затруднительным.

В ситуации дефицита парковок и автостоянок значительно повышается востребованность аренды подобных объектов. Так, спрос в сегменте машиномест в годовом выражении (I квартал 2021 г. к I кварталу 2020 г.) вырос в два раза, а в категории гаражей — на 24%. Столь заметный интерес арендаторов к машиноместам может быть обусловлен удобством их расположения — как правило, в подвальном этаже собственного дома, а также привлекательным уровнем арендных ставок, которые не изменились с прошлого года. К тому же, владельцы машин, несмотря на принятый закон, опасаются возможного сноса гаражей из-за строительства новых объектов городской инфраструктуры, что иногда сдерживает их от покупки и вынуждает отдавать предпочтение аренде. Еще одним аргументом в пользу временного пользования машиноместами является высокая стоимость их покупки, которая зачастую сопоставима с ценой самого автомобиля, а нередко и превышает ее. Так, в I квартале 2021 г. средняя стоимость машиноместа составила 650 000 рублей, а гаража — 270 000 рублей за объект: цены за квартал (I кв. 2021 г. к IV кв. 2020 г.), при этом, поднялись равнозначно в обоих сегментах — на 8%.

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