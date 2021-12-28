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В период новогодних праздников на КбшЖД будет назначено дополнительно 275 пригородных поездов 

28 декабря 2021 16:32
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В предпраздничные и праздничные дни (с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года) изменится график движения пригородных поездов.

В предпраздничные и праздничные дни (с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года) изменится график движения пригородных поездов. В этом году в период новогодних праздников они совершат свыше 1890 рейсов, что на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В том числе, роста удалось достичь за счет увеличения количества рейсов скоростных поездов «Ласточка» в Самарской области.

Так, 31 декабря из Самары в Сызрань на скором пригородном поезде «Ласточка» можно отправиться в 07:03, а в обратном направлении из Сызрани в Самару – в 09:12.На маршруте предусмотрены остановки на станциях Липяги, Чапаевск, Безенчук и Обшаровка. По маршруту Самара – Сызрань в новогодние праздники «Ласточка» будет курсировать ежедневно.

По маршруту Самара – Жигулевск в дни новогодних каникул «Ласточка» будет курсировать ежедневно без изменений, отправляясь со станции Самара 4 раза в день – в 07:00, 14:00, 18:00 и 20.00. В обратном направлении со станции Жигулевск «Ласточка» отправится в 6.44, 10:44, 17:44 и 20:02. Для удобства пассажиров остановки предусмотрены на станциях Стахановская, Пятилетка, Средневолжская, Ягодная, Водинская, Старосемейкино, Задельная, Жигулевское Море и Могутовая.

Время указано местное. 

Куйбышевская железная дорога просит пассажиров внимательно следить за расписанием пригородных электропоездов. Ознакомиться с изменениями в графике движения можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» (https://pass.rzd.ru).

 

Фото изоткрытых источников

 

 

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