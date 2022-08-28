В ноябре в Самару привезут отремонтированные вагоны метро

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Сейчас на ремонте находятся пять составов поездов Самарского метрополитена. Об этом 63.RU сообщил директор муниципального предприятия Сергей Шамин.

— Ожидается, что получим отремонтированные составы в ноябре. На 15 лет им жизнь продлят. В следующем году на ремонт отправят еще несколько поездов. На это в бюджете заложили 350 миллионов рублей, — рассказал Сергей Шамин.

Обновлять подвижной состав самарского метро начали в 2020 году. Для города купили новый поезд. А старые начали партиями отправлять на ремонт.