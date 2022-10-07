В ночь на 8 октября движение транспорта в районе перекрестка улиц Полевой и Самарской будет ограничено

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В связи со строительством станции метро «Театральная» с 00:00 8 октября до 23:59 21 ноября ограничевается движение транспорта по улице Самарской в границах улиц Чкалова и Полевой и по улице Полевой в границах улиц Галактионовской и Садовой.



Исключение составят спецмашины, машины с пропускали, транспортные средства, принадлежащие гражданам, проживающим в зоне ограничения движения транспорта, а также служебный транспорт, предназначенный для обслуживания промышленных и торговых объектов.



Автобусные маршруты №№ 2, 23, 24, 41, 46, 47, 50 и 92 будут следовать по скорректированной схеме.



Для удобства пассажиров расписали работу всех перечисленных маршрутов в прямом и обратном направлениях.

Фото: администрация Самары