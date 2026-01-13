Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре пройдет кураторская экскурсия по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
В Самаре пройдет кураторская экскурсия по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
Самарцы рассказали, что обещают себе в 2026 году
Самарцы рассказали, что обещают себе в 2026 году
Вячеслав Федорищев поздравил самарских журналистов с Днем российской печати
Вячеслав Федорищев поздравил самарских журналистов с Днем российской печати
В МВД ужесточат правила сдачи экзаменов на получение водительских прав
В МВД ужесточат правила сдачи экзаменов на получение водительских прав
Компания Kia зарегистрировала в России два товарных знака
Компания Kia зарегистрировала в России два товарных знака
IATA изменила правила провоза пауэрбанков на борту самолетов
IATA изменила правила провоза пауэрбанков на борту самолетов
Изменения системы "все включено" в Турции вызовут отток туристов РФ
Изменения системы "все включено" в Турции вызовут отток туристов РФ
7 января 2026 года кошка по кличке Ёнтама стала директором железнодорожной станции Киси в префектуре Вакаяма.
В Японии третью кошку назначили директором железнодорожной станции Киси
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.79
0.56
EUR 91.97
-0.12
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет кураторская экскурсия по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
В «ЗИМ Галерее» исполнят рождественские песни со всего мира
В «ЗИМ Галерее» в Самаре пройдет экскурсия Дарьи Волковой по выставке «Вечеринка»
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

В МВД ужесточат правила сдачи экзаменов на получение водительских прав

58
В МВД ужесточат правила сдачи экзаменов на получение водительских прав

Представители МВД России предложили ряд новых изменений, которые могут быть внесены в правила сдачи экзаменов на получение водительских прав, включая запрет на фото- и видеосъемку, а также сокращение сроков практики. Об этом в понедельник, 12 января, сообщили в «Парламентской газете».

«Документ вносит изменения в «Правила проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений», утвержденные еще в 2014 году», — говорится в материале.

Так, согласно инициативе, срок для сдачи практической части экзамена будет сокращен — если раньше человек, сдавший теоретическую часть, мог приступить к следующему этапу в течение шести месяцев, то теперь ему выделяется на это 60 дней.

Кроме того, нововведения будут касаться и процесса прохождения медосмотров. Так, в случае если в ходе них у явившегося россиянина, у которого уже имеется водительское удостоверение (ВУ), будет обнаружено заболевание, его отправят на дополнительное обследование. Неявка на данную процедуру может быть чревата аннулированием водительских прав.

Эксперт рабочей группы при правительстве по регуляторной гильотине законодательства в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов в тот же день сообщил, что поддерживает изменения в правилах сдачи экзамена на права. Он назвал новые меры «грамотными и хорошими», пишут "Известия".

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил самарских журналистов с Днем российской печати
13 января 2026  09:47
Вячеслав Федорищев поздравил самарских журналистов с Днем российской печати
43
Основная повестка первого в 2026 году совещания была посвящена анализу работы оперативных служб и ведомств в прошедшие праздничные дни.
12 января 2026  20:30
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание правительства
374
«Жигулёвская долина» вошла в число лучших региональных операторов Фонда «Сколково» по итогам 2025 года
12 января 2026  13:25
«Жигулёвская долина» вошла в число лучших региональных операторов Фонда «Сколково» по итогам 2025 года
798
Вячеслав Федорищев поздравил работников прокуратуры Самарской области
12 января 2026  09:33
Вячеслав Федорищев поздравил работников прокуратуры Самарской области
351
Губернатор призвал муниципалитеты направить основной фокус внимания на уборку тротуаров, дворов, остановок и подходов к соцобъектам.
5 января 2026  19:12
Вячеслав Федорищев провел заседание штаба по жизнеобеспечению Самарской области в праздники
1310
Весь список