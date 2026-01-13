В МВД ужесточат правила сдачи экзаменов на получение водительских прав

Представители МВД России предложили ряд новых изменений, которые могут быть внесены в правила сдачи экзаменов на получение водительских прав, включая запрет на фото- и видеосъемку, а также сокращение сроков практики. Об этом в понедельник, 12 января, сообщили в «Парламентской газете».

«Документ вносит изменения в «Правила проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений», утвержденные еще в 2014 году», — говорится в материале.

Так, согласно инициативе, срок для сдачи практической части экзамена будет сокращен — если раньше человек, сдавший теоретическую часть, мог приступить к следующему этапу в течение шести месяцев, то теперь ему выделяется на это 60 дней.

Кроме того, нововведения будут касаться и процесса прохождения медосмотров. Так, в случае если в ходе них у явившегося россиянина, у которого уже имеется водительское удостоверение (ВУ), будет обнаружено заболевание, его отправят на дополнительное обследование. Неявка на данную процедуру может быть чревата аннулированием водительских прав.

Эксперт рабочей группы при правительстве по регуляторной гильотине законодательства в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов в тот же день сообщил, что поддерживает изменения в правилах сдачи экзамена на права. Он назвал новые меры «грамотными и хорошими», пишут "Известия".