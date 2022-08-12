В Куйбышевском районе скорректирована работа общественного транспорта

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В связи с производством работ по обеспечению водоснабжения и теплоснабжения по ул. Бакинской и ул. Фасадной в период с 09:00 12 августа 2022 года до 22:00 минут 14 августа 2022 года скорректирована работа общественного транспорта:

Троллейбусный маршрут № 6 следует по Пугачевскому тракту с разворотом на кольце ул. Бакинской;

При этом движение автобусных маршрутов организовано следующим образом.

В направлении ул. Грозненской:

– № 66 проследует по Пугачевскому тракту, ул. Калининградской, ул. Бакинской;

– №№ 48д, 92, 215 проследуют по Пугачевскому тракту, ул. Калининградской, ул. Фасадной, ул. Медицинской, ул. Зеленой, ул. Бакинской – далее по своему маршруту.

В обратном направлении:

– №№ 26, 48д, 66, 76, 92, 215 проследуют по ул. Грозненской, Пугачевскому тракту с заездом на кольцо ул. Бакинской – далее по своему маршруту.

Напоминаем: со схемой перекрытия жители могут ознакомиться, перейдя по ссылке - https://www.samadm.ru/media/news/38779/.