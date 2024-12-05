В Госдуме предложили ужесточить наказание для автоподставщиков

119

В Госдуме предложили выделить автоподставу в самостоятельный вид преступления с наказанием в виде лишения свободы на срок до четырех лет. Законопроект подготовлен и скоро будет внесен на рассмотрение нижней палаты парламента. Об этом 5 декабря в своем Telegram-канале сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).

Как объяснил парламентарий, сейчас в случае разоблачения автоподставщиков судят по обычной «мошеннической» статье. Однако их действия связаны с вымогательством, угрозах жизни и здоровью потерпевших, грубых нарушениях ПДД и причинением ущерба имуществу граждан, пишут "Известия".

«Автоподставщики, как большинство мошенников, изобретательны, наглы и напористы. В СМИ регулярно появляются данные о все новых схемах «развода» законопослушных автовладельцев на деньги практически по всей стране», — отметил Нилов.