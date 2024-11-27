В аэропорту Курумоч появилось расписание автобусов до Самары и Тольятти

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В Минтрансе обещают требовать от перевозчиков, чтобы его соблюдали. Теперь, будем надеяться, уехать из аэропорта будет проще. Без трат на дорогое такси

Региональные власти сообщили о том, что в аэропорту Курумоч появился новый информационный стенд. На нем разместили график работы общественного транспорта, доставляющего пассажиров в автоград и столицу региона из воздушной гавани, пишет 63.ру.

— В международном аэропорту Курумоч установили расписание движения общественного транспорта, следующего в направлении Самары и Тольятти. Перевозчиков обязали строго соблюдать график, не отклоняясь от указанного времени, — сказали в Минтрансе.

Ранее чиновники заявили о намерении пристально контролировать общественный транспорт, который перевозит жителей региона до аэропорта Курумоч. Под надзор Минтранса попадут как сами рейсы, так и их количество. В случае, если народу в маршрутках много — их количество обещали увеличить.

— С лета мы фиксируем большое количество жалоб от жителей, в том числе на странице в соцсети главы региона. Люди говорят, что не соблюдается расписание движения общественного транспорта, следующего через аэропорт, говорят, что он отсутствует. Сейчас мы проверим эти маршруты, а потом решим: работать с ними дальше или расторгнуть договор, — заявляли в Минтрансе Самарской области.