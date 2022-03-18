Цены на импортные автозапчасти на российском рынке поднялись на десятки процентов

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Из-за снижения курса рубля стоимость импортных комплектующих увеличилась на 60-70%. Взлет цен произошел в течение последних двух недель.

Такие цифры журналистам Auto Mail.ru привел директор международной сети автосервисов FIT Service Данил Соловьев. Речь идет о запчастях для легковых автомобилей.

«Основная часть запасных деталей доставляются в страну из-за границы, поэтому их цена изменяется в соответствии курсу валют», — констатирует Соловьев. По его словам, переоценку многим продавцам сейчас приходится делать почти каждый день.

Одновременно Соловьев отметил, что ремонт автомобиля подорожал для россиян примерно на 20%. Эксперт связывает это с тем, что в расчет идет не только оплата труда, но и ряд других составляющих: стоимость оборудования, инструмента, амортизация и даже расходные материалы (вплоть до бумаги и канцелярских товаров), которые тоже дорожают.

По мнению Данила Соловьева, рост цен на услуги автомастерских может продолжиться. По его информации, по состоянию на 15 марта, увеличение прайс-листов еще как-то сдерживается станциями техобслуживания, чтобы автолюбители могли чинить своим машины по адекватным ценам.

При нынешней ситуации на рынке, по мнению Соловьева, работы должны оцениваться дороже примерно на 33−35%, а не на 20%, пишет Обозрение.