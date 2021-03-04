Светофор на Зубчаниновском шоссе - Товарной в Самаре включат в 3 квартале 2021 года

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На опасном перекрестке в Зубчаниновке включат светофоры. Это пообещали в департаменте городского хозяйства и экологии.

Речь идет о пересечении Зубчаниновского шоссе и улицы Товарной, где часто случаются ДТП. Местные жители давно просят власти обратить внимание на данную проблему.

Сегодня, 4 марта, в департаменте рассказали, что запуск светофоров ориентировочно состоится в третьем квартале 2021 года. Сначала на участке обустроят островки безопасности.

Пока на перекрестке работает светофор с мигающим желтым сигналом, пишет Самру.ру.