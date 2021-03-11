Стало известно, кто займется ремонтом Московского шоссе в Самаре

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Стало известно, что для ремонта одной из главных магистралей областного центра нашли подрядную организацию. Результаты торгов были опубликованы на официальном сайте госзакупок.

Как сказано в документе, цена контракта 459 682 352,93 рублей. За эти деньги предстоит привести в надлежащее состояние Московское шоссе от улицы Мичурина до а/д Подъезд к г. Самара от М-5 "Урал". И это только первый этап.

Состояние Московского шоссе вызывало нарекания у водителей. Отремонтированное к проведению ЧМ по футболу, который прошёл в 2018-м году, оно стало приходить в негодность, на многих участках стали образовываться колеи, а кое-где даже ямы. Бюджетные деньги на большом ремонте освоит та же организация, которая ремонтировала и содержала шоссе.

Определение подрядчика на ремонт было заранее предопределено, потому что на торги была подана только одна заявка. Начало ремонта планируется на 1 апреля 2021 года. Строительная организация заменит верхний слой дорожного покрытия и сеть ливнёвок. Планируется увеличение полос на отдельных участках и изменение схем движения на кольцах и перекрестках. Сделать всё необходимо до октября 2022-го года, пишет ГТРК Самара.

Фото: Pixabay.com