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Сотрудники Госавтоинспекции г. Самара провели рейд «Автобус»

22 октября 2021 12:46
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Сотрудники Госавтоинспекции г. Самара провели рейд «Автобус»

За 9 месяцев 2021 года на территории города Самары по вине водителей автобусов совершено 22 дорожно-транспортных происшествия, в которых 28 человек получили ранения различной степени тяжести, погибших нет.

Основными причинами совершения дорожно-транспортных происшествий являются факты грубых нарушений водителями автобусов ПДД, таких как: несоответствие скорости конкретным условиям, нарушение правил перестроения, неправильный выбор дистанции, нарушение правил проезда пешеходного перехода.

21 октября 2021 года сотрудниками отделения технического надзора Госавтоинспекции города Самары проведено профилактическое мероприятие под условным названием «Автобус». Основной целью рейда явилась профилактика дорожно-транспортных происшествий с участием пассажирского транспорта, повышение ответственности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозку пассажиров, а также соблюдение правил дорожного движения водителями.

    С 06.00 до 11.00 часов на въезде в областную столицу инспекторы ГИБДД г. Самаре проверяли пассажирские маршрутки и автобусы. За несколько часов рейда полицейскими было проверено более 60 маршрутных транспортных средств, составлено 8 административных материалов на водителей-нарушителей. Так были выявлены факты нарушений правил перевозки пассажиров, в том числе превышение количества пассажиров, нарушение правил применения ремней безопасности, осуществление перевозок пассажиров с нарушением требований о проведении предрейсового медицинского осмотра водителя и контроля технического состояния транспортных средств, управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе страхового полиса, а также управление транспортным средством при наличии неисправностей, в одном случае водитель осуществлял перевозку пассажиров на маршрутном транспортном средстве – гезель, с полностью спущенным  задним колесом.

Всего за 9 месяцев текущего года выявлено более 4000 тысяч нарушений ПДД, допущенные водителями пассажирского транспорта.

     

Теги: Городской транспорт ДТП

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