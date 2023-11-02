Составлен портрет обычного пассажира в Самаре

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Сервис городских поездок Drivee составил портрет обычного пассажира в Самаре, проанализировав популярные имена пользователей, их предпочтения по маркам и моделям автомобилей, а также дистанцию и среднее время поездки.

Наибольшую долю пассажиров в Самаре, зарегистрированных в приложении, составляют женщины — 62%, мужчины — 38%. Самыми популярными именами среди пассажиров-мужчин являются Александр, Дмитрий, Сергей, среди женщин — Анастасия, Екатерина, Елена. Наиболее редкими именами у пользователей стали Вениамин, Всеволод, Камиль, а также Таисия, Василиса, Камилла.

В плане автомобилей пассажиры отдают предпочтение LADA Granta, Renault Logan, Kia Rio. Среднестатистическая поездка Drivee в Самаре занимает 19 минут, а её маршрут составляет 5 километров. В среднем по стране продолжительность поездки составляет 13 минут с дистанцией 3 километра.

Поездки с детьми в Самаре составляют 2,88% от числа всех заказов, именно такова доля заявок на автомобиль с детским креслом в городе. В целом по стране оборудованную специальным креслом машину заказывают 1,66% пользователей от числа всех заказов.