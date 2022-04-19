Скорректировано расписание автобусов маршрута № 50, отправляющихся от ж/д вокзала в Самаре

47

По результатам встречи заместителя главы Самара с рабочим коллективом ПАО «Кузнецов» на Управленческом, на одном из опорных предприятий промышленного кластера Самарской области и страны, было озвучено предложение скорректировать расписание на городском маршруте № 50 (Красная Глинка (ул. Батайская) - Ж/Д вокзал).

Просьба касалась корректировки времени выхода двух первых рейсов на маршруте, отправляющихся от Ж/Д вокзала.

Было учтено, что площадку предприятия в поселке Управленческий ждет масштабное обновление. Здесь для работы конструкторской службы и опытного производства будет создан Центр высоких технологий на 500 рабочих мест.

Также учтены пожелания жителей Красноглинского района. Перевозчик- «Самара Авто Газ» со следующего понедельника (с 25.04.2022) запускает автобусы маршрута № 50 в рейс с корректировками на 10 минут раньше.

Время выхода от Ж/Д вокзала: 5:50; 6:00; 6:16; 6:32; 6:48; 7:00; 7:12; 7:24; 7:36; 7:48; 8.00, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Фото: администрация Самары