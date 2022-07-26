Скоростное судно «Валдай 45-Р» выйдет в свой первый рейс в Самаре 28 июля

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Первый рейс скоростного пассажирского судна «Валдай 45-Р», которое носит имя великого русского художника Ильи Ефимовича Репина, состоится уже на этой неделе, 28 июля.

Поездка на речном транспорте будет комфортной и недолгой. Салон судна полностью оборудован мягкими новыми сиденьями, комфортабельной и современной системой кондиционирования, а также багажными полками.

Благодаря обустроенному салону, жители и гости региона смогут добраться с максимальными удобствами, а время в пути займет всего около 45 минут. Внутри салона «Валдая 45-Р» размещены цитаты И.Е.Репина и QR-код, который ведет на официальный туристический портал Самарской области https://samara.travel/, где можно изучить подробную информацию о Доме музее им. И.Е.Репина. Поэтому поездка на речном транспорте станет настоящим познавательным путешествием!

«Валдай 45-Р» — речное мелкосидящее пассажирское судно на подводных крыльях. В Самарской области «Валдай» предназначен для скоростных перевозок в светлое время суток в село Ширяево. Пассажировместимость «Валдая» – 45 человек, а скорость следования – 65 км/ч.

В настоящее время до села Ширяево также можно добраться на речных судах типа «ОМ» и «Москва», при этом время в пути составит 2,5 часа. Время в пути на «Валдай 45-Р» почти в 4 раза короче. Наряду с этим до села Ширяево можно добраться, воспользовавшись арендой частных катеров, стоимость которых в 4-5 раз выше стоимости билетов на «Валдай 45-Р».

В течение последних месяцев проводились все необходимые испытания судна, была произведена отработка действий при посадке судна на мель.

Судно «Валдай 45-Р» будет ежедневно переправлять пассажиров из Самары в Ширяево 4 раза в день в каждом направлении. Первый утренний рейс отправится в 9:00 от речного порта, последний прибывает в Самару в 19:45. Стоимость проезда составляет 700 рублей.

Фото: пресс-служба облправительства