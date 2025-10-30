Я нашел ошибку
«РКС-Самара» подвели итоги поливной кампании 2025 года
«РКС-Самара» подвели итоги поливной кампании 2025 года
В Самаре состоится премьера спектакля о поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт»
В Самаре состоится премьера спектакля о поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт»
У россиян заметили новую волну интереса к ретро-гаджетам
У россиян заметили новую волну интереса к ретро-гаджетам
Сотрудники транспортной компании «Самара Авто Газ» награждены за добросовестный труд
Сотрудники транспортной компании «Самара Авто Газ» награждены за добросовестный труд
Губернатор Самарской области сдержал обещание и сдал нормы ГТО со школьниками
Губернатор Самарской области сдержал обещание и сдал нормы ГТО со школьниками
В Кинельском районе ввели карантин из-за заболевания коров
В Кинельском районе ввели карантин из-за заболевания коров
Самолёт из Антальи совершил непредвиденную посадку в Самаре
Самолёт из Антальи совершил непредвиденную посадку в Самаре
Самарская молодёжь строит будущее АПК
Самарская молодёжь строит будущее АПК
Семи школьникам Самары вручили паспорта в рамках Всероссийской программы «Мы – граждане России!»
В Самаре пройдут "Большие гастроли" Юго-Осетинского театра
В музее Эльдара Рязанова в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств 2025» пройдет экскурсия «Было время»
Самолёт из Антальи совершил непредвиденную посадку в Самаре

30 октября 2025 13:26
80
Самолёт из Антальи совершил непредвиденную посадку в Самаре

Пассажирский лайнер А-321 компании «Уральские авиалинии» 25 октября следовал из курортной турецкой Антальи в Москву. Но до российской столицы не долетел, сев в «запасной».

Когда самолёт находился в зоне ответственности Самарского регионального центра Единой системы организации воздушного движения, экипаж доложил о непредвиденной ситуации на борту. Одному из пассажиров потребовалась неотложная медицинская помощь. Командир принял решение следовать на незапланированный аэродром, в качестве которого выступил самарский «Курумоч», сообщал телеграм-канал AVIAINCIDENT.

После того, как больного пассажира передали врачам, лайнер без происшествий проследовал к месту назначения, пишет Самара-АиФ.

