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Самолет Саратов — Минеральные Воды незапланированно сел в Самаре

16 февраля 2025 17:42
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Самолет Саратов — Минеральные Воды незапланированно сел в Самаре

К счастью, каждая ситуация была оперативно решена, и никто из пассажиров и состава экипажа не пострадал. Подробнее о происшествиях рассказали сотрудник и пресс-службы телеграм-канала AVIAINCIDENT.

Согласно полученным данным, дело коснулось воздушного судна, которое совершало рейс из Саратова в Минеральные Воды. Экипажу пришлось принять решение о незапланированной посадке на запасном аэродроме Самары в связи с введенными ограничениями в зоне Ростовского регионального диспетчерского центра, пишет ПроГород.

В «Курумоче» самолет сел примерно в 5 часов ночи по самарскому времени. Посадка пришла благополучно. Сигналов о бедствии от борта, к счастью, получено не было, сообщает издание КП-Самара.

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