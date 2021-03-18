СамГУПС будет сотрудничать с Куйбышевской железной дорогой

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До конца года в Самарском государственном университете путей сообщения будет создан Центр компетенций по внедрению BIM-технологий для проектирования объектов железнодорожного транспорта. Открытие новых перспективных направлений в деятельности вуза связано с началом реализации соглашения о сотрудничестве с Куйбышевской железной дорогой, которое было подписано вчера, 17 марта, в СамГУПС.

Подписи под документом поставили и.о. ректора СамГУПС Максим Гаранин и начальник КбшЖД Вячеслав Дмитриев. Соглашение нацелено на повышение уровня профессиональной подготовки студентов университета, создание современной материально-технической базы и развитие совместных научных инициатив.

Соглашение включает в себя 23 пункта по основным направлениям взаимодействия Куйбышевской дороги и отраслевого вуза в части реализации совместных программ по использованию современных технологий для обучения студентов и создания новых инновационных продуктов в интересах компании РЖД.

Так, по словам и.о. ректора СамГУПС Максима Гаранина, соглашение предусматривает взаимодействие по самому широкому кругу вопросов, в том числе по цифровизации процессов образования и научно-исследовательской деятельности. В этом году в вузе будут созданы Центр компетенций по BIM-технологиям (технологии информационного моделирования) и центр сквозных цифровых технологий, чтобы быть максимально востребованными для стратегических партнёров - Куйбышевской дороги и компании ОАО «РЖД».

В задачи центра компетенций будет входить внедрение передовых цифровых технологий проектного управления жизненным циклом объектов железнодорожного транспорта. Опыт прошлого года показал, что самые прорывные решения возникают на стыке команд, занимающихся информационными технологиями и команд, работающих с технологическими процессами, а также эксплуатацией объектов инфраструктуры и подвижного состава. Например, в путевом комплексе благодаря цифровым технологиям появилась предиктивная аналитика и диагностика верхнего строения пути. А в хозяйстве электроснабжения удалось найти эффективное решение по использованию дополненной реальности. «В будущем планируем развивать все направления цифровизации для отраслевых хозяйств функциональных филиалов ОАО «РЖД», - пояснил Максим Гаранин.

По словам начальника КбшЖД Вячеслава Дмитриева, с университетом выстроена системная работа, предусмотрен ряд мероприятий, направленных на взаимодействие по инновационным технологиям, в том числе по развитию научно-технических работ.

По словам Максим Гаранина, вуз и железная дорога будут совместно развивать сотрудничество в области учебной, научно-исследовательской и инновационной деятельности. Напомним, в начале года в СамГУПСе была открыта бренд-зона ОАО «РЖД» (аудитория и коврокинг), предназначенная для подготовки студентов и развития их творческого потенциала на основе современных мультимедийных средств обучения.