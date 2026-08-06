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Правительство временно разрешило продажу и импорт бензина «Евро-2» и «Евро-3»

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Правительство временно разрешило продажу и импорт бензина «Евро-2» и «Евро-3»

Правительство России приняло постановление, которым до 1 июля 2027 года разрешаются продажа и импорт бензина «Евро-»2 и «Евро-3». Об этом 5 августа сообщили в Telegram-канале Минэнерго России, пишут "Известия".

«Документ предусматривает возможность производства, ввоза и выпуска в обращение и обращения автомобильного бензина экологических классов К2, К3 и К4, именуемых также терминами «Евро-2», «Евро-3», «Евро-4», — говорится в сообщении.

На автозаправочных станциях будет размещаться информация об экологическом классе отпускаемого топлива, чтобы потребители могли выбирать топливо определенного класса. Постановление также отменяет ранее принятое решение, допускавшее до конца 2026 года обращение бензина класса К5 с повышенным содержанием серы.

Решение носит временный характер и направлено на обеспечение стабильного снабжения внутреннего рынка топливом в условиях изменения логистических цепочек и необходимости сохранения бесперебойной работы топливного рынка.

Вице-премьер РФ Александр Новак в этот же день провел совещание по ситуации на топливном рынке и поручил профильным ведомствам продолжать взаимодействие, чтобы наполнить внутренний рынок страны достаточным объемом топлива. Во время пресс-подхода по итогам совещания Новак заявил, что правительство принимает меры, направленные на обеспечение внутреннего рынка и приоритетных потребителей, включая аграриев.

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