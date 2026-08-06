2ГИС подсчитал среднюю стоимость проката сапбордов в Самаре и других городах России

Аналитики геосервиса 2ГИС изучили стоимость аренды сапбордов в российских городах-миллионниках — на два часа или на сутки, в зависимости от доступных тарифов.

По данным 2ГИС, за последние три года (с июня 2023 по июнь 2026) количество точек проката водно-спортивного инвентаря в крупнейших городах России увеличилось на 55%. Популярность сапов не ослабевает: к началу лета точек проката стало на 11% больше по сравнению с прошлым сезоном. За два летних месяца — еще на 3%, и на сегодня их уже более 900. Больше всего таких организаций в Санкт-Петербурге (228), Москве (164) и Красноярске (71).

Средняя стоимость двухчасового катания на сапе составляет около 1390 рублей. Самые доступные предложения зафиксированы в Уфе, где аренда сапа обойдется в 1030 рублей, Челябинске (1071 рубль) и Самаре (1090 рублей), Воронеже (1118 рублей) и Казани (1220 рублей).

Наиболее высокая стоимость аренды сапа — в Москве: в среднем сеанс стоит 2030 рублей. Второе место у Омска (1657 рублей), на третьем — Санкт-Петербург (1609 рублей). В топ-5 городов также входят Краснодар (1573 рубля) и Ростов-на-Дону (1571 рубль). В 2ГИС доступна детальная информация о точках проката, пользователи могут выбирать их по рейтингу, отзывам и актуальным ценам.