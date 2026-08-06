«Роскачество» обнаружило бактерии кишечной палочки в бургерах пяти сетей фастфуда

По итогам проверки продукции 20 популярных ресторанов быстрого питания эксперты «Роскачества» выявили серьезные нарушения санитарных норм: в бургерах пяти торговых марок были обнаружены бактерии группы кишечных палочек. Об этом 6 апреля сообщили в пресс-службе организации.

«Роскачество» подвело итоги исследования бургеров (преимущественно чизбургеров), закупленных в 20 популярных ресторанах и сетях быстрого питания. Эксперты проверяли продукцию по 488 показателям, включая критерии безопасности, качества и достоверности маркировки. Результаты выявили как образцовые товары, так и серьезные нарушения санитарных норм на рынке фастфуда», — приводит заявление «РИА Новости».

Основной проблемой стало несоблюдение базовых правил гигиены. Прямые нарушения обязательных требований технических регламентов по микробиологии зафиксированы в продукции семи сетей.