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Самарцы возмущаются интервалами работы автобусов №34 и №41

17 марта 2021 20:44
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Самарцы возмущаются интервалами работы автобусов №34 и №41

Работа общественного транспорта всегда вызывает нарекания у пассажиров. Даже в условиях коронавирусных ограничений люди жалуются на давку внутри салонов.

Жительница Самары Виктория в социальных сетях обратилась к властям с недовольством по поводу сразу двух маршрутов: автобусов номер 34 и номер 41. Она даже разместила фотографию, на которой видно, как тесно друг к другу вынуждены прижиматься горожане. В заголовке поста Виктория написала, что «пассажирам в этот момент, даже дрова в телеге не позавидуют».

Пользователь соцсетей выразила возмущение, что автобусы в часы-пик ходят с большим интервалом, в итоге на остановках успевает скопиться народ, что делает не возможным соблюдение санитарных норм. При этом отмечается, что некоторые автобусы полупустые проезжают мимо замерзающих на улице граждан.

Реакции со стороны перевозчиков в ответ на обращения не последовало. А представители мобильной приёмной губернатора перенаправили жалобу в городской департамент транспорта с поручением разобраться, пишет ГТРК Самара .

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