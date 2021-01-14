Самарцы продолжают возмущаться введением платных парковок

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В социальных сетях продолжается волна возмущения планами городской администрации ввода в 2021 году платных парковок. Некоторые горожане высказывают недоумение: «А кто будет контролировать использование собранных денег?»

Мнения самарцев собрали на информационном портале 63.RU. Среди тех, кто согласен с идеей введения платных парковок, горожане, предлагающие сначала обустроить нужное количество велодорожек и открыть прокат самокатов и велосипедов, и только потом ограничивать число машин.

Многие предлагают ориентироваться на опыт аэропортов: 10–20 минут должны быть бесплатными, а свыше 30 минут - с оплатой по часам. Для тех же, кто собирается пользоваться парковкой весь день, предусматривать специальные талоны, которые удешевляют стоянку по сравнению с почасовой оплатой.

А кто-то вовсе предлагает ограничиться кольцевым движением в центре города. Чтобы решить проблему с загруженностью обочин.

Напомним, что по планам департамента транспорта города, коммерческие стоянки оборудуют уже к IV кварталу. В конце декабря 2020 года мэр Самары Елена Лапушкина утвердила тарифы и коэффициенты, от которых будет зависеть стоимость парковочных мест. Известно, что платные стоянки будут работать только по будням, с 08:00 до 20:00. В остальное время парковаться можно будет бесплатно, пишет ГТРК Самара.