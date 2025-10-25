Самарский аэропорт «Курумоч» переходит на осенне-зимнее расписание

193

В Самарской области международный аэропорт «Курумоч» постепенно переходит на осенне-зимнее расписание, пишет Самара-КП. В этот период из Самары запланировали рейсы по 37 направлениям, сообщили в пресс-службе аэропорта.

- Полеты из Самары осенью и зимой будут выполнять 23 авиакомпании. Самым востребованным рейсом по-прежнему остается направление в Москву, в три аэропорта московского авиаузла будут совершать до 11 рейсов в сутки. В Санкт-Петербург запланированы до 5 рейсов, - отметили в сообщении.

В зимнем расписании также будут сохранены рейсы в Сочи. Международные направления будут включать полеты на курорты Шри-Ланки, Таиланда, Египта и ОАЭ.