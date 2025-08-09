Самарский аэропорт Курумоч открыли для полетов после двух часов закрытия

145

Самарский аэропорт Курумоч может вернуться к штатному расписанию. Около 12:10 представители Росавиации сняли ограничения на полеты, пишет 63.ру.

«Самара (Курумоч) и Ульяновск (Баратаевка) — сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — говорится в официальном сообщении ведомства.

Росавиация ввела ограничения на вылет и прилет самолетов в Курумоче около 10:00. Кроме Самарской области, небо оказалось закрыто во Владикавказе, Казани, Калуге, Нижнекамске и Ульяновске. Постепенно ведомство разрешило полеты из аэропортов Беслан, Грабцево, Гагарин. Курумоч и Баратаевка оказались следующими в очереди. При этом под запрет попал еще и Ижевск.

По данным онлайн-табло самарского аэропорта, задержаны следующие рейсы:

Екатеринбург — в 8:25 и 13:33;

Москва — 13:55 и 17:45;

Сочи — 10:40 и 16:45;

Санкт-Петербург — 13:15;

Минеральные Воды — 13:30;

Иркутск — 16:05.

Также есть информация об отмене рейса до Москвы. Он должен был вылететь в 12:05.

Между тем с 1:41 в Самарской области действует угроза опасности атаки БПЛА. На данный момент отбой еще не объявляли.

Ппредставители Приволжской транспортной прокуратуры прокомментировали ситуацию с задержками рейсов.

«Приволжская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров в аэропортах Ижевска, Набережных Челнов, Нижнего Новгорода, Самары, Ульяновска и Уфы в связи с произошедшими ограничениями использования воздушного пространства», — сообщили в надзорном ведомстве.

По их словам, в аэропортах организованы мобильные приемные для пассажиров. Также идет мониторинг надлежащего оказания услуг авиакомпаниями.