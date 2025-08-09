Я нашел ошибку
В Кремле подтвердили достижение договоренности о встрече на Аляске Путина и Трампа
В Тольятти устанавливаются очевидцы аварии и водитель, скрывшийся с места ДТП
Самарский аэропорт Курумоч открыли для полетов после двух часов закрытия
В Самарскую область приехал глава Минспорта России Михаил Дегтярев
Сызранка стала жертвой мошенничества с использованием современных технологий
В Кировском районе Самары иномарка сбила 17-летнего пешехода
25 пострадавших при взрыве газа в Стерлитамаке госпитализированы
Всероссийская перепись воробьёв стартовала с 9 августа
9 августа 2025 12:57
145
Самарский аэропорт Курумоч может вернуться к штатному расписанию. Около 12:10 представители Росавиации сняли ограничения на полеты, пишет 63.ру.

«Самара (Курумоч) и Ульяновск (Баратаевка) — сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — говорится в официальном сообщении ведомства.

Росавиация ввела ограничения на вылет и прилет самолетов в Курумоче около 10:00. Кроме Самарской области, небо оказалось закрыто во Владикавказе, Казани, Калуге, Нижнекамске и Ульяновске. Постепенно ведомство разрешило полеты из аэропортов Беслан, Грабцево, Гагарин. Курумоч и Баратаевка оказались следующими в очереди. При этом под запрет попал еще и Ижевск.

По данным онлайн-табло самарского аэропорта, задержаны следующие рейсы:

  • Екатеринбург — в 8:25 и 13:33;
  • Москва — 13:55 и 17:45;
  • Сочи — 10:40 и 16:45;
  • Санкт-Петербург — 13:15;
  • Минеральные Воды — 13:30;
  • Иркутск — 16:05.

Также есть информация об отмене рейса до Москвы. Он должен был вылететь в 12:05.

Между тем с 1:41 в Самарской области действует угроза опасности атаки БПЛА. На данный момент отбой еще не объявляли.

Ппредставители Приволжской транспортной прокуратуры прокомментировали ситуацию с задержками рейсов.

«Приволжская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров в аэропортах Ижевска, Набережных Челнов, Нижнего Новгорода, Самары, Ульяновска и Уфы в связи с произошедшими ограничениями использования воздушного пространства», — сообщили в надзорном ведомстве.

По их словам, в аэропортах организованы мобильные приемные для пассажиров. Также идет мониторинг надлежащего оказания услуг авиакомпаниями.

