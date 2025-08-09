Самарский аэропорт Курумоч открыли для полетов после двух часов закрытия

Самарский аэропорт Курумоч может вернуться к штатному расписанию. Около 12:10 представители Росавиации сняли ограничения на полеты, пишет 63.ру.
«Самара (Курумоч) и Ульяновск (Баратаевка) — сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — говорится в официальном сообщении ведомства.
Росавиация ввела ограничения на вылет и прилет самолетов в Курумоче около 10:00. Кроме Самарской области, небо оказалось закрыто во Владикавказе, Казани, Калуге, Нижнекамске и Ульяновске. Постепенно ведомство разрешило полеты из аэропортов Беслан, Грабцево, Гагарин. Курумоч и Баратаевка оказались следующими в очереди. При этом под запрет попал еще и Ижевск.
По данным онлайн-табло самарского аэропорта, задержаны следующие рейсы:
Также есть информация об отмене рейса до Москвы. Он должен был вылететь в 12:05.
Между тем с 1:41 в Самарской области действует угроза опасности атаки БПЛА. На данный момент отбой еще не объявляли.
Ппредставители Приволжской транспортной прокуратуры прокомментировали ситуацию с задержками рейсов.
«Приволжская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров в аэропортах Ижевска, Набережных Челнов, Нижнего Новгорода, Самары, Ульяновска и Уфы в связи с произошедшими ограничениями использования воздушного пространства», — сообщили в надзорном ведомстве.
По их словам, в аэропортах организованы мобильные приемные для пассажиров. Также идет мониторинг надлежащего оказания услуг авиакомпаниями.