Самара вошла в топ-10 авианаправлений у путешественников из Санкт-Петербурга в ноябрьские праздники

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Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру (https://www.tutu.ru/) выяснил, куда планируют отправиться в ноябрьские праздники путешественники из Санкт-Петербурга. Были проанализированы данные об оформленных авиа- и ж/д билетах с датами поездок с 3 по 7 ноября. Больше всего перелетов из Санкт-Петербурга запланировано на 3-4 ноября (28% и 25% бронирований соответственно).

Средний чек за перелет из Санкт-Петербурга за год сократился на 30%: с 6 103 до 4 284 рублей в одну сторону. При этом билеты на самолёт в Москву (самое популярное направление) стали обходиться покупателям вдвое дешевле. Средний чек за перелёт в столицу в период ноябрьских праздников сократился с 4 448 до 2 232 рублей в одну сторону.

Помимо Москвы в топ-3 популярных авианаправлений из Санкт-Петербурга вошли Краснодар и Калининград, причём Калининград поднялся по сравнению с прошлым годом с седьмой на третью строчку рейтинга. Средние чеки за перелёты в эти города сократились на 25% и 16% соответственно.

Также популярностью у путешественников из Санкт-Петербурга в ноябрьские праздники пользуются Симферополь, Сочи, Казань, Ростов-на-Дону, Мурманск, Самара и Екатеринбург. Столица Свердловской области в прошлом году в топ-10 не входила, из рейтинга она вытеснила Минеральные Воды.

Наиболее существенно сократились средние чеки за перелет в Екатеринбург (-55%), Москву (50%) и Мурманск (-35%).