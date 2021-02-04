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Самара в десятке рейтинга по соблюдению ПДД по мнению пешеходов

4 февраля 2021 11:28
104
Самара в десятке рейтинга по соблюдению ПДД по мнению пешеходов

По данным федерального социологического опроса, проведенного в январе 2021 года независимым исследовательским агентством Zoom Market, правила дорожного движения, по мнению пешеходов, чаще всего нарушают жители Махачкалы, Ростова-на-Дону и Краснодара. 

Рейтинг был сформирован на основании четырех вопросов: cкажите, автомобилисты в вашем городе часто нарушают ПДД по отношению к пешеходам? Вас всегда пропускают автомобилисты на пешеходном переходе? Автомобилисты паркуются в специально отведённых для этого местах? Какая по вашему мнению категория водителей чаще всего нарушает ПДД?

Рейтинг городов России по нарушении ПДД по мнению пешеходов: Махачкала (1), Ростов-на-Дону (2), Краснодар (3), Ставрополь (4), Воронеж (5), Омск (6), Саратов (7), Брянск (8), Тамбов (9), Самара (10), Волгоград (11), Уфа (12), Пермь (13), Владивосток (14), Симферополь (15), Белгород (16), Челябинск (17), Иваново (18), Нижний Новгород (19), Саранск (20), Чита (21), Красноярск (22), Екатеринбург (23), Санкт-Петербург (24) Томск (25), Новосибирск (26), Казань (27) и Москва (28). 

Андрей Штыров, коммерческий директор агентства, уточнил, что по результатам исследования 64% респондентов, попавших в выборку, считают, что автомобилисты часто нарушают ПДД по отношению к пешеходам. Только 12% россиян указали, что их всегда пропускают автомобилисты на пешеходных переходах и только 21% опрошенных считает, что автомобилисты паркуются исключительно в специально отведённых для этого местах.  

Эксперт отметил, что на вопрос о том, какая категория водителей чаще всего нарушает правила дорожного движения, 61% опрошенных ответили что таксисты, 27% женщины, 8% представители силовых ведомств, чиновники и депутаты, 3% бизнес-элита и 1% знаменитости. 

Опрос проводился по методу личных и телефонных интервью в 28 городах РФ. Общая выборка составила 3360 респондентов.

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3 февраля 2021  09:57 
До конца дня 3 февраля местами по Самарской области сохранится сильный туман
Объявлен желтый уровень опасности.  Социум
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Акценты
В Самарской области в 20 раз увеличили финансирование меры поддержки семей по соцконтракту
4 февраля 2021  09:38 
В Самарской области в 20 раз увеличили финансирование меры поддержки семей по соцконтракту
Впервые такая помощь в этом году будет предоставляться на условиях софинансирования из федерального (681,8 млн. руб.) и регионального (367,1 млн. руб.) бюджетов
Экономика региона
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Работающие пенсионеры получили право на прибавку
3 февраля 2021  12:20 
Работающие пенсионеры получили право на прибавку
Размер повышения — на величину не менее величины роста потребительских цен за прошедший год. В стране
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Виктор Кудряшов провёл расширенное экстренное заседание штаба по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей Самарской области.
2 февраля 2021  22:28 
Виктор Кудряшов: прошу жителей области отменить  необязательные автомобильные поездки в ближайшие сутки
Виктор Кудряшов провёл расширенное экстренное заседание штаба по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей Самарской области. Социум
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Прямая речь/Интервью
Леонид Симановский: Самарской области выделено дополнительно более 38 млн рублей лекарства лечащихся на дому от COVID-19
28 января 2021  13:25 
Леонид Симановский: Самарской области выделено дополнительно более 38 млн рублей лекарства лечащихся на дому от COVID-19
Средства будут выделены из Резервного фонда Правительства РФ.  Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
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После крупной победы
19 января 2021  14:37 
Максим Витюгов: Если буду забивать такие мячи хотя бы раз за сезон, то буду рад
После крупной победы "Крыльев" над сербским "Спартаком" автор сумасшедшего по красоте гола в этой встрече Максим Витюгов ответил на вопросы... Спорт в регионе
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Юрий Астахов: Что не так с историческим поселением в Самаре?
18 января 2021  13:32 
Юрий Астахов: Что не так с историческим поселением в Самаре?
Архитектор Юрий Астахов рассказал о тонкостях градостроительных процессов в региональной столице. Социум
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Новости Тольятти
29 января 2021  16:33
В ближайшее время планируется серия бизнес-миссий между регионами Гродно и Самарской областью. 
Технопарк «Жигулевская долина» налаживает сотрудничество с Беларусью
В ближайшее время планируется серия бизнес-миссий между регионами Гродно и Самарской областью.  Новости Тольятти
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27 января 2021  12:34
В Тольятти причиной массового инфицирования детей в школе стал норовирус
В Тольятти причиной массового инфицирования детей в школе стал норовирус
Площадь школы продезинфицировали, и к 25 января ученики вернулись в школу с дистанционного обучения. Новости Тольятти
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26 января 2021  12:08
Выставка Химия в красках открылась в администрации Тольятти
Выставка «Химия в красках» открылась в администрации Тольятти
В творческом проекте приняли участие профессиональные живописцы, художники-любители, учащиеся художественных школ и студий г. Тольятти и Самарской области. Новости Тольятти
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