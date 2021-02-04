Самара в десятке рейтинга по соблюдению ПДД по мнению пешеходов

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По данным федерального социологического опроса, проведенного в январе 2021 года независимым исследовательским агентством Zoom Market, правила дорожного движения, по мнению пешеходов, чаще всего нарушают жители Махачкалы, Ростова-на-Дону и Краснодара.

Рейтинг был сформирован на основании четырех вопросов: cкажите, автомобилисты в вашем городе часто нарушают ПДД по отношению к пешеходам? Вас всегда пропускают автомобилисты на пешеходном переходе? Автомобилисты паркуются в специально отведённых для этого местах? Какая по вашему мнению категория водителей чаще всего нарушает ПДД?

Рейтинг городов России по нарушении ПДД по мнению пешеходов: Махачкала (1), Ростов-на-Дону (2), Краснодар (3), Ставрополь (4), Воронеж (5), Омск (6), Саратов (7), Брянск (8), Тамбов (9), Самара (10), Волгоград (11), Уфа (12), Пермь (13), Владивосток (14), Симферополь (15), Белгород (16), Челябинск (17), Иваново (18), Нижний Новгород (19), Саранск (20), Чита (21), Красноярск (22), Екатеринбург (23), Санкт-Петербург (24) Томск (25), Новосибирск (26), Казань (27) и Москва (28).

Андрей Штыров, коммерческий директор агентства, уточнил, что по результатам исследования 64% респондентов, попавших в выборку, считают, что автомобилисты часто нарушают ПДД по отношению к пешеходам. Только 12% россиян указали, что их всегда пропускают автомобилисты на пешеходных переходах и только 21% опрошенных считает, что автомобилисты паркуются исключительно в специально отведённых для этого местах.

Эксперт отметил, что на вопрос о том, какая категория водителей чаще всего нарушает правила дорожного движения, 61% опрошенных ответили что таксисты, 27% женщины, 8% представители силовых ведомств, чиновники и депутаты, 3% бизнес-элита и 1% знаменитости.

Опрос проводился по методу личных и телефонных интервью в 28 городах РФ. Общая выборка составила 3360 респондентов.