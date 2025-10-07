С конца октября отменяются два летних поезда на маршруте Самара – Курумоч

140

В ближайшее время будут отменены два поезда, связывающие столицу региона и село Волжского района, недалеко от которого расположен аэропорт.

Об этом сообщили представители Самарской пригородной пассажирской компании. С 20 октября отменяются летние поезда, курсирующие между Самарой и Курумоче, пишет Обоз-инфо.

Так, изменения в расписании касаются следующих составов:

№ 6332/6331 Самара (отпр.06.56) – Курумоч (приб.08.21)

№ 6334/6333 Курумоч (отпр.12.10) – Самара (приб.13.36)

«Актуальную информацию о расписании движения поездов можно уточнить в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и на официальном сайте «Самарской ППК», — напомнили в компании.