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С 6 декабря до 25 января в Новокуйбышевске ограничат движение по ул. Промышленной

6 декабря 2023 12:27
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С 6 декабря до 25 января в Новокуйбышевске ограничат движение по ул. Промышленной.

Ограничение будет действовать на участке от разворотного кольца троллейбусов в районе ул. Промышленной, 64 до ул. Химиков.

Там временно демонтируют контактную троллейбусную сеть для доставки крупногабаритного груза на АО "Новокуйбышевский НПЗ".

На время ограничения пассажиры троллейбусов №№ 1, 2, 3, 4, 12 будут доезжать до ПТП, а потом пересаживаются на автобусы и ехать до ННК и ТЭЦ-2 (без дополнительной платы за проезд).

Действующее троллейбусное расписание остается без изменений. Введут дополнительные рейсы маршрутов №№ 1, 2, 3, 4, 12, пишет Волга Ньюс.

Теги: Городской транспорт

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