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С 23 августа в регионе меняется расписание пригородных поездов

21 августа 2024 19:06
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Сообщили в пригородной пассажирской компании.

С 23 августа 2024 года вносятся изменения в расписание пригородных поездов, сообщили в пригородной пассажирской компании.

1. № 7120/7119 сообщением Самара (отпр. 14.00) – Тольятти (приб. 15.54) устанавливается сообщением Самара (отпр. 14.00) – Жигулевское Море (приб. 15.32) (состав ЭС2Г «Ласточка» 10 вагонов) на участке Жигулевское Море – Тольятти отменяется;
С 23 августа 2024 года и далее по пятницам назначаются пригородные поезда:
2. № 7115 сообщением Жигулевское Море (отпр. 15.52) – Тольятти (приб. 16.13)
(состав ЭС2Г «Ласточка» 5 вагонов);
3. № 7122/7121 сообщением Жигулевское Море (отпр. 15.47) – Средневолжская (приб. 16.54) с остановкой на пл. Ягодная в 16.44 (состав ЭС2Г «Ласточка» 5 вагонов).

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