С 23 августа в регионе меняется расписание пригородных поездов

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С 23 августа 2024 года вносятся изменения в расписание пригородных поездов, сообщили в пригородной пассажирской компании.

1. № 7120/7119 сообщением Самара (отпр. 14.00) – Тольятти (приб. 15.54) устанавливается сообщением Самара (отпр. 14.00) – Жигулевское Море (приб. 15.32) (состав ЭС2Г «Ласточка» 10 вагонов) на участке Жигулевское Море – Тольятти отменяется;

С 23 августа 2024 года и далее по пятницам назначаются пригородные поезда:

2. № 7115 сообщением Жигулевское Море (отпр. 15.52) – Тольятти (приб. 16.13)

(состав ЭС2Г «Ласточка» 5 вагонов);

3. № 7122/7121 сообщением Жигулевское Море (отпр. 15.47) – Средневолжская (приб. 16.54) с остановкой на пл. Ягодная в 16.44 (состав ЭС2Г «Ласточка» 5 вагонов).