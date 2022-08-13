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Судно будет ежедневно отправляться с речного вокзала Самары в 11.30 и в 15.30.
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С 15 августа второе скоростное судно "Валдай" пустят до Винновки

13 августа 2022 21:28
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Судно будет ежедневно отправляться с речного вокзала Самары в 11.30 и в 15.30.

С 15 августа второе скоростное судно "Валдай" пустят до Винновки. В министерстве туризма Самарской области опубликовали расписание перевозок.

Второй "Валдай-45Р", получивший имя Валерия Грушина, начал курсировать по Волге 12 августа. До 14 августа он ходит от Самары до Ширяево и обратно.

В понедельник, 15 августа, "Валдай" изменит свой маршрут. Рейс запустят по направлению "Самара-Винновка". Судно будет ежедневно отправляться с речного вокзала Самары в 11.30 и в 15.30. Из Винновки можно будет уехать в 12.30 и 16.30. Время в пути - всего 45 минут.

Напомним, в первый рейс "Валдай-45Р", которому дали имя художника Ильи Репина, отправился из Самары в Ширяево 28 июля, сообщает sovainfo.ru.

 

 Фото: Дмитрий Бурлаков/sovainfo.ru

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