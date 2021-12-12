С 13 декабря на двух улицах Самары ограничат движение транспорта

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В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением работ по модернизации водопроводной линии временно ограничивается движение транспорта с 08:00 13 декабря 2021 года до 23:59 26 декабря 2021 года по ул. Белогородской на участке от пер. Хибинский до Лосиного парка, по ул. Дзержинского на участке от ул. Партизанской до дома № 34 по ул. Дзержинского.

Подробно со схемами ограничения движения личного и общественного транспорта в зоне проведения ремонта можно ознакомиться в приложениях.