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С 1 апреля на автомобильных дорогах Самарской области временно ограничат движение грузовиков

11 марта 2024 13:55
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С 1 апреля на автомобильных дорогах Самарской области временно ограничат движение грузовиков

В связи с необходимостью обеспечения сохранности дорог в период с неблагоприятными природно-климатическими условиями с 1 по 30 апреля 2024 года вводится временное ограничение движения для тяжеловесного транспорта на региональных автомобильных дорогах.

Ограничения распространяются на транспортные средства, имеющие осевую нагрузку на каждую ось более 7 тонн.

Кроме того, с 20 мая по 31 августа 2024 года на региональных автомобильных дорогах с асфальтобетонным покрытием вводится ограничение для тяжеловесных транспортных средств, нагрузка на ось которых превышает установленные значения на территории Российской Федерации при средних значениях дневной температуры воздуха свыше 32°C. Автомобильный транспорт при достижении критической температуры сможет совершать движение в ночные часы с 22.00 до 10.00.

Соответствующий приказ размещен на сайте министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

 

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