Россиянам объяснили, как действовать при заправке некачественным бензином

Водителям, которые залили в бак автомобиля некачественный бензин, важно поехать на станцию техобслуживания и промывать топливную систему, чтобы исправить ситуацию. Об этом aif.ru рассказал автоэксперт Роман Гуляев.

«Сливать старое топливо и чистить все», — заявил Гуляев.

По его словам, если мотор будет работать на суррогате длительное время, это может вывести из строя свечи, форсунки или нейтрализатор. Автоэксперт добавил, что определить качество бензина можно только постфактум, когда он уже был залит в бак.