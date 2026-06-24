Ставку по семейной ипотеке будут снижать при рождении новых детей

Ставка по семейной ипотеке после обновления условий программы с 1 июля 2026 года сможет снижаться при рождении новых детей в семье. Это следует из проекта правил предоставления банкам компенсации недополученных доходов по жилищным кредитам для семей с детьми. Документ есть в распоряжении «Известий», его подлинность подтвердили два источника на банковском рынке.

Количество детей может учитываться как на момент заключения кредитного договора, так и в течение всего срока его действия, следует из документа. Для подтверждения заемщик должен предоставить свидетельства о рождении или усыновлении ребенка либо решение суда. Такие данные могут быть получены банками в электронном виде через систему государственных цифровых сервисов при согласии клиента.

После подтверждения рождения второго или последующих детей ставка по кредиту должна пересчитываться и применяться с даты, следующей за очередным платежом по графику, следует из документа.

В столичных регионах базовая шкала ставок составит 12% для семей с одним ребенком, 10% — с двумя, 8% — с тремя, 6% — с четырьмя и 4% — для семей с пятью и более детьми. В остальных регионах ставки будут ниже на 2 п.п. и варьироваться в диапазоне от 2 до 10%.