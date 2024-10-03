Российский авторынок в сентябре установил рекорд с мая 2021 года

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По итогам сентября 2024 года в России было продано 150,9 тыс. новых легковых машин. Этот результат оказывается максимальным начиная с мая 2021-го, то есть за почти 3,5 года, сообщает аналитическое агентство «Автостат» 3 октября.

В последний раз больше новых автомобилей за один месяц было реализовано в апреле 2021 года — 171,5 тыс. единиц. С тех пор и по август 2024-го ежемесячные объемы продаж ни разу не смогли достичь даже 150 тыс. единиц.

В сентябре продажи оказались на 2% больше, чем месяцем ранее, и на 37% выше показателя годичной давности. Более 65% проданных в первый месяц осени автомобилей приходится на пять марок: Lada, Haval, Chery, Geely и Changan. За период с января по сентябрь объем российского авторынка составил 1,15 млн единиц, показав рост на 61%.

По словам аналитиков, высокие объемы реализации в последние месяцы объясняются ранее анонсированным с 1 октября введением новой шкалы утилизационного сбора, пишут "Известия".