Рентгеновские установки появятся на 7 станциях метро в Самаре в 2022 году

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре за сутки заболели 663 человека.
Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса
Польша отменит выдачу разрешений на работу гражданам России на упрощённых условиях
Польша отменит выдачу разрешений на работу гражданам России на упрощённых условиях
Набережную в Тольятти подключают к электроснабжению
Набережную в Тольятти подключают к электроснабжению
Магазины LEGO в России откроются под названием «Мир кубиков»
Магазины LEGO в России откроются под названием «Мир кубиков»
Семейная пара из Самарской области развивает ювелирное производство из серебра
Семейная пара из Самарской области развивает ювелирное производство из серебра
За два месяца с водопроводных и канализационных колодцев «РКС-Самара» украли 64 крышки
За два месяца с водопроводных и канализационных колодцев «РКС-Самара» украли 64 крышки
В Самаре уволили главу департамента градостроительства
В Самаре уволили главу департамента градостроительства
Смертельное ДТП произошло на Заводском шоссе в Самаре
Смертельное ДТП произошло на Заводском шоссе в Самаре
Наверх
Самара  +14 °C, Тольятти  +13 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 58.45
0.27
EUR 55.72
-0.28
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
СОУНБ приглашает всех желающих принять участие во Всероссийской акции – Литературный диктант
Сотрудники Госавтоинспекций Самары и Жигулевска провели для школьников познавательные уроки по ПДД
Футболисты "Крыльев Советов" посетили школу-интернат в селе Старый Буян
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Рентгеновские установки появятся на 7 станциях метро в Самаре в 2022 году

29 сентября 2022 10:57
187
Рентгеновские установки появятся на 7 станциях метро в Самаре в 2022 году

В Самаре на семи станциях метро появятся рентгенотелевизионные установки. Их будут использовать для досмотра багажа и ручной клади пассажиров. Сейчас идет поиск подрядчика, который займется монтажом необходимых аппаратов. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Так, по одной рентгеновской установке необходимо поставить на станциях метро «Алабинская», «Российская», «Московская», «Победа», «Кировская» и «Юнгородок». Два подобных аппарата появятся на станции «Безымянка». Все они должны быть с предустановленным ПО. Также среди требований: дата выпуска — не ранее 2022 года и срок службы — не менее 7 лет.

Подрядчик должен завезти товар, смонтировать его и провести пусконаладочные работы в период с 1 ноября по 10 декабря 2022 года.

В настоящее время идет процесс подачи заявок на электронный аукцион. Победителя определят 7 октября 2022 года. Начальная (максимальная) стоимость контракта — 61,4 млн рублей, пишет Самара-КП.

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Более 20 стартапов пополнят ряды инновационной экосистемы Самарской области
29 сентября 2022  13:15
Более 20 стартапов пополнят ряды инновационной экосистемы Самарской области
122
После 5 октября в Самаре перекроют Ново-Садовую
29 сентября 2022  10:51
После 5 октября в Самаре перекроют Ново-Садовую
187
Мобилизованных в Самарской области снабдят экипировкой
29 сентября 2022  10:16
Мобилизованных в Самарской области снабдят экипировкой
261
В Самаре после комплексного благоустройства открыли обновленный сквер имени Куйбышева
29 сентября 2022  10:10
В Самаре после комплексного благоустройства открыли обновленный сквер имени Куйбышева
193
В Самаре за первый день отопительного сезона подключили свыше 15% процентов МКД
28 сентября 2022  12:32
В Самаре за первый день отопительного сезона подключили свыше 15% процентов МКД
548
Весь список