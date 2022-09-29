Рентгеновские установки появятся на 7 станциях метро в Самаре в 2022 году

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В Самаре на семи станциях метро появятся рентгенотелевизионные установки. Их будут использовать для досмотра багажа и ручной клади пассажиров. Сейчас идет поиск подрядчика, который займется монтажом необходимых аппаратов. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Так, по одной рентгеновской установке необходимо поставить на станциях метро «Алабинская», «Российская», «Московская», «Победа», «Кировская» и «Юнгородок». Два подобных аппарата появятся на станции «Безымянка». Все они должны быть с предустановленным ПО. Также среди требований: дата выпуска — не ранее 2022 года и срок службы — не менее 7 лет.

Подрядчик должен завезти товар, смонтировать его и провести пусконаладочные работы в период с 1 ноября по 10 декабря 2022 года.

В настоящее время идет процесс подачи заявок на электронный аукцион. Победителя определят 7 октября 2022 года. Начальная (максимальная) стоимость контракта — 61,4 млн рублей, пишет Самара-КП.