Расписание электричек изменится в Самарской области с 16 по 31 января 2023 года

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В Самарской области временно изменят расписание движения нескольких электричек. Корректировки коснутся пригородных поездов, которые курсируют в сторону Тольятти, Курумоча, Жигулевского моря и Сызрани. Об этом сообщает Самарская ППК.

Так, 16 и 30 января 2023 года не будут ходить «Ласточки» сообщением Самара (отпр. 14.00) – Тольятти (приб. 15.57), Тольятти (отпр. 10.31) – Самара (приб. 12.27), Самара (отпр. 20.15) – Тольятти (приб.22.10) и Тольятти (отпр. 20.11) – Самара (приб. 22.06). Также в эти дни отменят электрички Самара (отпр. 13.05) – Курумоч (приб. 14.31), Курумоч (отпр. 15.33) – Самара (приб. 16.01), Курумоч (отпр.18.22) – Самара (приб.19.49) и Жигулевское море (отпр. 21.50) – Жигулевск (приб. 22.06)

17 и 31 января 2023 года не будут курсировать «Ласточки» по маршрутам Самара (отпр. 08.12) – Тольятти (приб. 10.11) и Тольятти (отпр.10.31) – Самара (приб.12.27), а также пригородный поезд Царевщина (отпр. 06.23) – Самара (приб. 07.27).

Кроме того, 16 и 30 января 2023 года поезд № 6571/7573 Мирная (отпр.18.54) – Сызрань (приб.22.05) поедет только до станции Звезда (приб. 20.20), поезд № 7565 Мирная (отпр. 14.16) – Сызрань-1 (приб. 17.11) тоже до Звезды (приб.15.41). Корректировки коснутся еще нескольких электричек, пишет Самара-КП.