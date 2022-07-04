Проезд по трассе М-5 в районе Жигулевской горы открыт

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В полночь четвертого июля 2022 года сняли запрет на проезд по М-5 у Жигулевской горы.

«С 23:00 (мск) 3 июля 2022 года снято ограничение движения, введённое для всех транспортных средств на время ликвидации оползня на федеральной трассе М-5 «Урал» в районе Жигулёвской горы (км 962 — км 964). Участок открыт, движение по трассе осуществляется в штатном режиме», — сообщает ФКУ «Поволжуправтодор» на своем официальном сайте.

Напомним, полное прекращение движения всех транспортных средств было введено с 3 часов утра 27 июня 2022 года.

Всю неделю не было возможности проехать по трассе на участке от поворота на микрорайон Яблоневый Овраг до развязки в микрорайон Г-1. Объезд закрытого участка был организован по улицам Жигулевска – Ново-Самарской, Никитинской и проезду Отважный.

Время проезда участка увеличилось минимум на 40 минут. В Жигулевске появились километровые пробки. Улицы города не справлялись с потоком, несмотря на то, что из него были исключены большегрузы. Фурам было разрешено движение только в ночные часы.

Ограничения потребовались из-за угрозы оползня. За время работ дорожники укрепили насыпь и обеспечили водоотвод от проезжей части, пишет Обозрение.