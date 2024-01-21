Продлен запрет движения большегрузов на участках трассы федерального значения Самарской области

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Продлено с 08:00 (время московское) 21 января 2024 года прекращение движения большегрузных транспортных средств на участках автомобильной дороги общего пользования федерального значения Самарской области:

- км 95+000 - км 135+000 Р-229 "Самара - Пугачев - Энгельс – Волгоград", в связи с продолжением действия неблагоприятных погодных условий (сильный порывистый ветер, низовая метель, ограниченная видимость).

Ориентировочное время окончания прекращения движения 13:00 21.01.2024 (время окончания ограничения движения может быть изменено по причине продолжения действия неблагоприятных погодных

условий и обеспечения безопасности дорожного движения).

Региональная Госавтоинспекция настоятельно рекомендует гражданам не пользоваться личными автомобилями и отложить запланированные поездки по трассам. Водителей, находящихся в пути, просим выбрать место для остановки и ночлега, либо выбрать альтернативные пути объезда.