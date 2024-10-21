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Пригородному поезду в Самарской области присвоено имя бывшего начальника КбшЖД Анатолия Левченко

21 октября 2024 13:35
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Пригородному поезду в Самарской области присвоено имя бывшего начальника КбшЖД Анатолия Левченко

18 октября состоялось торжественное отправление пригородного поезда ЭП2Д имени Анатолия Левченко, бывшего начальника Куйбышевской железной дороги. Современный электропоезд будет курсировать по одному из самых популярных маршрутов в Самарской области – Самара – Похвистнево. 

В мероприятии приняли участие руководители Куйбышевской железной дороги, ветераны и его семья.

– Хочется выразить огромную благодарность всем, благодаря кому на Куйбышевской железной дороге сегодня появился поезд имени Анатолия Степановича Левченко. Спасибо его коллегам – друзьям-железнодорожникам. Это абсолютно заслуженно, всю свою жизнь он посвятил служению интересам железной дороги, – отметила супруга, Галина Левченко.

Пройдя трудовой путь от рядового железнодорожника, Анатолий Степанович Левченко успел возглавить две железные дороги – Южно-Уральскую и Куйбышевскую, избирался ректором и президентом СамГУПСа (ныне ПривГУПС), директором филиала Корпоративного университета «РЖД», отмечен государственными и ведомственными наградами.

Только на Куйбышевской железной дороге под его началом были реализованы такие крупнейшие проекты, как строительство железнодорожного вокзала Самара, запуск высокотехнологического экологического комплекса по подготовке цистерн.

Курсировать именной пригородный поезд будет ежедневно по маршруту Самара – Похвистнево. Время в пути составит 2 часа 39 минут.  Со станции Самара он будет отправляться в 09:03 и прибывать в Похвистнево в 11:41. Отправление поезда из Похвистнево – в 15:53, прибытие в столицу Самарской области – в 18:39. Время указано местное.

Более подробную информацию о расписании пригородных поездов можно получить в мобильном приложении «РЖД-Пассажирам», на сайтах ОАО «РЖД» и АО «Самарская ППК», в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону 8 (800) 775-00-00, в справочных службах на железнодорожных вокзалах и в пригородных билетных кассах.

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