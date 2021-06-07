Появилось летнее расписание движения теплоходов по маршруту Самара — Винновка

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Оно начало действовать с понедельника, 7 июня. Об этом сообщает Самарское речное пассажирское предприятие.

Согласно новому графику, суда из Винновки в Самару будут ходить раз в день — в 5:15. Обратный рейс запланирован на 19:00. В остальное время теплоходы будут курсировать только до Шелехмети. Отправление из Самары — в 8:15, 13:00 и 16:00. По выходным назначается дополнительный рейс в 11:30. От пристани в Шелехмети суда будут отплывать ежедневно в 9:30, 14:15 и в 17:15.



Ранее sova.info публиковала летнее расписание теплоходов, которые перевозят пассажиров по другим направлениям. Среди них: Самара — Рождествено, Самара — Зольное и Осипенко — Гаврилова поляна, пишет Сова.инфо.