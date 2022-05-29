Последний автомобиль Renault сошел с конвейера АвтоВАЗа

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Последние две машины модели Sandero были доукомплектованы и отправлены на отгрузку. В цехах и отстойниках больше не осталось французских автомобилей Renault.

Как сообщает "Российская газета", топ-менеджмент компании принял решение законсервировать линии по производству комплектующих и деталей на неопределенный срок, а персонал заблаговременно переводят в другие цеха и предлагают сменить специальность. Когда тольяттинский автогигант вернется к работе пока неизвестно - апрельские, а затем и майские вынужденные каникулы затянулись. Новое продление установлено до 3 июня.

Уже в начале первого летнего месяца, по завершении режима "простоя" выпуск автомобилей должен возобновиться. По крайней мере, так планирует новый руководитель флагмана отечественного автопрома Максим Соколов. Президент предприятия также заявил, что завод получит целый ряд мер поддержки, которые разрабатываются совместно с Министерством промышленности и торговли.

Важнейшим фактором перезапуска АвтоВАЗа станет локализация производства комплектующих. Несмотря на то, что путь обещает быть непростым, уже в начале июня завод будет постепенно восстанавливать мощности. Своей главной задачей руководство считает сохранение работников, обладающих всеми необходимыми компетенциями, сообщает ГТРК Самара.