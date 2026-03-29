Полеты из Калининграда и обратно временно приостановлены. Это связано с ограничениями на использование воздушного пространства в Ленинградской области, сообщили в Росавиации.

"Временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области сказались на возможности использования маршрутов воздушного движения для полетов в Калининград и обратно", - говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX.

Отмечается, что в связи с этим возможны корректировки в расписании калининградского аэропорта Храброво, пишет РГ.