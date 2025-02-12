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Поездки на такси в России подорожают на 7-19%

12 февраля 2025 09:19
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Поездки на такси в России подорожают на 7-19%

Такой прогноз дал кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин в разговоре с «Газетой.Ru».

По его словам, такая вариативность, во-первых, будет связана с соотношением спроса и предложения в конкретном населенном пункте. Во-вторых — с текущей ценой на такси и ее изменением в прошлом году. Третья причина — цена будет отличаться в зависимости от погодных условий, уточнил Балынин.

Специалист подчеркнул, что стоимость поездок на такси может оказаться еще выше в случае большого подорожания запчастей, автомобилей и топлива.

Между тем, главный аналитик Neomarkets Олег Калманович порекомендовал россиянам для экономии на такси чаще пользоваться общественным транспортом или больше ходить пешком, пишет Лента.

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