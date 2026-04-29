Форум профсоюзов прошел в столице 63-го региона

В столице 63-го региона прошел Форум профсоюзов при участии губернатора Самарской области, Правительства региона, депутатов Самарской Губернской Думы, руководителей Федерации Профсоюзов области и членских организаций.

Доклад губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева был посвящен актуальным направлениям взаимодействия с профсоюзами в рамках Стратегии социально-экономического развития Самарской области на период до 2036 года.

На Форуме работали несколько тематических площадок по ключевым темам и направлениям. На них, в частности, поднимались вопросы защиты прав и социальных гарантий, говорилось о ситуации в сфере социально-трудовых отношений на предприятиях региона.

Во время работы панельной дискуссии: «Народная программа», как инструмент влияния на развитие территории» сотрудники самарского Росреестра, которые стали участниками форума, внесли предложение по сотрудничеству с Семейным МФЦ в виде оказания юридической поддержки и проведении консультаций в сфере земли и недвижимости.