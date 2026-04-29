В России изменились требования к работе торговых точек

В России утвердили обновленный ГОСТ, регулирующий работу торговых точек. Об этом сообщили в Роскачестве.

«В России утвержден обновленный ГОСТ на предприятия торговли», — рассказали в Роскачестве. Слова организации приводит ТАСС.

Документ вводит единую типологию объектов розничной торговли с учетом площади, ассортимента, формата обслуживания и используемых технологий. В нем закреплены характеристики как крупных форматов, например, гипермаркетов, супермаркетов и магазинов-складов, так и малых объектов, включая минимаркеты, киоски, павильоны и ПВЗ.

Отдельное внимание уделено объектам логистической инфраструктуры и цифровым платформам. В классификацию включены распределительные и сортировочные центры, пункты приема и выдачи заказов, а также постаматы.

Как отметили в Роскачестве, изменения отражают рост электронной коммерции и направлены на унификацию подходов к развитию торговой инфраструктуры. Новые положения стандарта вступят в силу с 1 июня 2027 года.