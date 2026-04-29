Газовики прокомментировали массовые отключения газа в МКД Самары

В Самаре жители стали сообщать о массовых отключениях газа в многоквартирных домах. Представители газовой компании объяснили причины таких мер и порядок восстановления подачи ресурса, пишет Самара Онлайн 24.

Причины отключений

Как сообщили газовики, при выявлении неисправностей газового оборудования или проблем с вентиляцией сотрудник обязан приостановить подачу газа.

Приоритетом является безопасность жильцов и предотвращение возможных ЧП, связанных с угарным или природным газом.

Почему отключают целые стояки

В ряде случаев газоснабжение перекрывается не в отдельной квартире, а сразу по всему стояку. Это связано с техническими особенностями системы и тем, что нарушения вентиляции или дымохода в одной квартире могут привести к угрозе для соседей.

Подача газа возобновляется только после полного устранения всех факторов риска.

Изменения в правилах

Сейчас в Самаре зафиксировано больше ограничений по газовым стоякам, чем обычно. По словам специалистов, это связано с изменениями в законодательстве.

С 1 марта 2026 года результаты обследования вентиляционных систем передаются не только в управляющие компании, но и в газовые организации.