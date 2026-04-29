В Самарской области при пожаре в частном доме погиб мужчина

ЧП случилось 28 апреля в Комсомольском районе города Тольятти.

Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области, сообщение о возгорании в частном жилом доме, расположенном по адресу: микрорайон Жигулевское Море, 2-й Мирный проезд, 19, поступило спасателям в 19:47.

Пожарные подразделения оперативно прибыли на место происшествия. В 20:15 специалистам удалось локализовать пламя на площади 70 квадратных метров. Спустя 25 минут, в 20:40, было объявлено о ликвидации открытого горения.

Не обошлось без жертв. В результате пожара погиб мужчина. Личность погибшего в настоящее время устанавливается.

В 21:35 пожар был полностью ликвидирован. Для тушения возгорания была задействована значительная группировка сил и средств: всего привлекались 37 человек личного состава и 12 единиц техники. От МЧС России работали 27 спасателей и 7 единиц спецтехники, пишет Обоз-инфо.

